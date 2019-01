Uuring: ISSi mutantbakterid keskenduvad inimeste ründamise asemel ellujäämisele

«Ühiskonnas näib valitsevat arusaam, et kosmos on mingil moel ebaloomulik ja seal viibimisel on ootamatud, inimestele isegi ohtlikud tagajärjed. Tõsi, bakterid üritavadki orbiidil paremini ellu jääda ning neile uute ja võõraste tingimustega kohaneda. Need kohastumused pole aga inimestele ilmtingimata kahjulikud ega päädi nende väljasöömisega,» leidis uurimust eestvedanud Erica Hartmann ERR Novaatorile.