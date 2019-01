Geeniteaduse suurkuju kaotas rassiteemaliste ütluste pärast mitu autiitlit

Watsoni rassiteemalised sõnavõtud põhjustasid skandaali juba 2007. aastal, kui ta väljendas intervjuus The Timesile muret Aafrika tuleviku pärast, kuna «kogu meie sotsiaalpoliitika põhineb eeldusel, et nende intelligentsus on sama kui meil, kuigi testid näitavad, et see ei ole nii.» Tollal lisas ta veel, et mustanahalistel on geneetiliselt madalam IQ ning seda teavad «kõik, kes on pidanud töötama mustanahaliste alluvatega».