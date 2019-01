Järelvaadatav: Eesti aasta parimad muuseumid

«Muuseumid kui meie kultuuripärandi hoidjad aitavad ühendada meie rikast pärandit tänapäevaga ja mõtestada meie identiteeti. Nii oleme juubeliaastal tänu ajaloomuuseumi vastsele püsinäitusele mõtestanud lugusid meie inimeste elust, oma riigi sünnist, kaotamisest ja taassünnist. Samuti oleme tutvustanud erakordselt ambitsioonika rahvusvahelise näituseprojektiga Tallinnast pärit renessansiajastu maalikunstnikku Michel Sittowit. Menu ja erakordne tähelepanu kõnelevad iseenda eest – see on suur tunnustus ja kinnitus, et meie muuseumid on maailma tipus,» lisas Saar.