Uuring: Antarktika sulab praegu kuus korda kiiremini kui 40 aastat tagasi

Rahvusvaheline uurimisrühm analüüsis oma USA Teaduste Akadeemia Toimetistes ilmunud uuringu käigus läbi terve hulga Antarktika 18 erineva piirkonna kohta käivad satelliidipildid, et teha kindlaks nende muutumine viimase nelja aastakümne jooksul.

Uuringu tulemuste kohaselt kaotas Antarktika selle perioodi jooksul iga aastaga keskmiselt pea 40 miljardit tonni jääd, kuid vahemikus 2009-2017 oli see näitaja koguni 252 miljardit tonni, kusjuures kui jälgitud ajaperioodi alguses toimus jääkao hoogustumine küllaltki stabiilselt, siis vahemikus 2001-2017 kiirenes see eriti järsult. Ootamatult kiire oli sulamine just Ida-Antarktikas.