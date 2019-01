Suurejoonelised sihid: füüsikud avalikustasid maailma suurima masina loomise plaanid

Eesti teadlane: arvestada tuleb ka Hiina-poolse konkurentsiga

Andi Hektor Erakogu

Postimehe küsimustele CERNi suurte plaanide kohta vastas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur, Eesti Füüsika Seltsi aseesimees Andi Hektor, kes on läbinud CERNis järeldoktorantuuri ning keskendub ka enda uurimistöös osakestefüüsikale.

Andi Hektor, kas olete üldiselt nõus, et selline õrgut tuleks luua? Mida võiks see füüsikale anda?

Unustades hetkeks põrguti maksumuse, siis vastan kõhklematult, et muidugi tuleks selline masin valmis ehitada! Kahjuks (või õnneks) ei suuda me teaduses peaaegu mitte kunagi ette öelda, et kas mingi konkreetne katse või vaatlus annab teaduslikus mõttes olulisi tulemusi. Kui me seda ette teaks, siis me ju praegu ei kõhkleks vaid asuks seda masinat hoogsalt ehitama. Hetkel on osakestefüüsika muidugi mõneti eriline olukord. Nimelt, kui see uus masin ei avasta ühtegi uut osakest, siis näikse olevat meie arusaamine osakestefüüsikast veidi auklik. Nimelt ennustab kõige populaarsem -- aga veel mitte kinnitust leidnud -- osakestefüüsika teooria, supersümmeetria, et selline uus kiirendi peaks üsna kindlasti uusi osakesi avastama.

Rahvusvahelises meedias on mõnedki teadlased FCC rajamise vastu, kuna nende sõnul on see liiga kallis. Väidetakse ka, et miski ei garanteeri, et see ka uusi teadmisi toob. Kuidas ise seda näete?

Jah, 9 kuni 21 miljardit eurot tundub kallis. Teisalt, võrreldes näiteks Iraagi sõjaga või uute F35 hävitajate arendus-hooldusprogrammiga, mis maksavad üle triljoni euro, on see ju üsna odav. Õigem oleks küsida ehk, et kas FCC peale kuluvat investeeringut oleks võimalik teha mõnesse huvitavamasse teaduseksperimenti. Jällegi, meil pole ju päris kindlaid vastuseid, kust murrangulised avastused tulevad. Muidugi võiks kaaluda uute gravitatsioonilainete või superkallite teleskoopide ehitamist.

Minu arvamus on, et tegelikult peaks käituma nagu mõistlik perenaine, kes ei pane kõiki mune ühte korvi. Inimkonnal on piisavalt vahendeid, et kõigi mainitud suurte eksperimentidega tegeleda. Nagu näitab praktika, siis lisaks teaduslikele tulemustele «toodavad» sellised suured rahvusvahelised koostöös tehtud eksperimendid ka hulgaliselt kasulikku tehnoloogiat, teadmisi, oskusi ja koostöövõrgustikke.

Siiski, osakestefüüsikuna pean välja tooma veel ühe olulise aspekti. Kiirendite ja põrgutite tehnoloogia on väga unikaalne. Kui me Euroopas ei asu uut põrgutit ehitama ja seda asub tegema Hiina, siis paratamatult lähevad need oskused Euroopas kaduma või täpsemalt öeldes, liiguvad Hiinasse. Küsimus on, et kas me seda soovime.