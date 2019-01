Eesti teadlased tegid tähtsa avastuse elu alusprotsesside kohta

Tartu Ülikooli molekulaarbioloogid on valkude sünteesi uurimisel pika sammu edasi astunud ning saanud mitmeid uusi teadmisi. Nad töötasid välja meetodi, mille abil saab määrata ribosoomi kiirust. See on tähtis, sest tänu sellele saab tulevikus valkude sünteesi veelgi täpsemalt uurida. Edaspidi saab seda kasutada ka ravimite toime uurimiseks.