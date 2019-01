Esimene Kuul idanema hakanud taim on surnud

Tulevase inimasumi põllumajandusega tegelemise võimalikkust uuriva eksperimendi käigus Kuul kasvama saadud puuvillataim jõudis kasvada vaid loetud aja, kuni kosmiline öökülm tema elutegevuse lõpetas. Kui Maal võib öökülm taimi kahjustada või ka neid päris välja suretada, siis Kuu -170-kraadises öökülmas ei ole küsimustki, mis puuvilla kasvudest sai, kirjutab The Guardian .

Külmast surnud taimejäänused lagunevad tõenäoselt aja jooksul, kuid kuna need paiknevad hermeetiliselt suletud mahutis, ei ole ohtu, et need võiksid Kuu pinda maiste liikidega nakatada.