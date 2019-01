Tallinn 800: kas see viskeodaots võib olla jälg muinaseestlaste Lyndanise kantsist?

Mõni aasta pärast Taani kuninga Valdemar II 1219. aasta ristiretke Põhja-Eestisse kirjutas kroonik Henrik oma Liivimaa kroonikas: …Selsamal ajal tõusis ka Taani kuningas suure sõjaväega ja temaga koos tuli Lundi kiriku auväärne peapiiskop Andreas ja piiskop Nicolaus ja kolmas piiskop, kuninga kantsler, ja nendega kaasas oli Eestimaa piiskop Theoderic, kes, kunagi Riias pühitsetud, oli Liivimaa kiriku maha jätnud ja hoidis kuninga poole, ja slaavlaste vürst Wizzlaus omadega. Kõik nad maabusid oma sõjaväega Revala maakonnas ja asusid Lyndanisse, mis oli varem olnud revalaste linnus, ja lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama .…[i]

See kirjeldus jätab lugejale palju ruumi mõttelennuks, sest tekstilõigust pole võimalik üheselt välja lugeda, kus see muinaseestlaste kants siis täpsemalt asus. Üldjoontes ollakse pea eranditult ühel meelel, et Henriku mainitud kindlus pidi asuma Toompeal, sest maastikuliselt teist nii soodsat kohta Tallinna lahe kaldal ei leidu. Ent kõik edasine linnuse kohta viimase sajandi jooksul kirjutatu sisaldab rohkem või vähem lennukaid oletusi, millest lähemal vaatlusel ei jää sageli suurt midagi järele. Suure üldistusega võib isegi öelda, et ka kaheksa aastasada pärast Henriku kirjatööd oleme müütilise Lyndanise asukoha osas pea sama targad kui siis, kui sellele tsitaadile esimest korda tähelepanu pöörati. Kuid siiski, hinnates aastakümnetega kokku kogutud topograafilist ja esemelist teavet, joonistub Toompeal välja kitsam ala, kust tasuks linnust ja muud muinasasustust edaspidi otsida – seda muidugi juhul, kui arheoloogidel õnnestub klindisaare kohati kuni 9 m paksuse kultuurkihi alumiste ladestusteni küündida.

Muinaslinnuse asukoha otsimist tasub alustada Toompea omaaegse maastiku analüüsist: tänu Rein Zobeli sihipärasele kaardistamisele[ii] on see tänaseks laias laastus selgeks saanud, ehkki nagu hiljutiste arheoloogiliste uuringute kokkuvõtted[iii] näitavad, tuleb tema andmeid siin ja seal paratamatult täpsustada. Kindel on, et tänase vanalinna kohal kõrguv paekivikõrgendik oli Valdemari saabumise ajal mõnevõrra ebaühtlase maapinnaga, arvatavasti suures osas tuultele valla ning madala taimestikuga. Suurem osa kõrgendikupealsest ulatus toona 46–47 meetrit üle merepinna, langedes märgatavalt alates Rutu tänava joonest, nii et tänase Lossi platsi lõuna- ja lääneküljel oli maapind juba 42–43 meetri tasandil. Kuid pöörates pilgu klindisaare kaguossa Kohtu tänava alguses, näeme, et siin asus mäe tipp ehk umbes 60-meetrise läbimõõduga küngas kõrgusega 48 m üle merepinna. Just siia on Zobel ja ka järgnevad uurijad loogilise tuletuskäiguna paigutanud muinaseestlaste kindluse, pidades idaküljest järsaku ning lõuna- ja lääneküljest kraavi ja paekivimüüri-muldvalliga piiratud ala kaitse seisukohalt ideaalseks lahenduseks.