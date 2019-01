Stephen Hawkingi kuulus oletus mustade aukude auramisest sai esimese katselise kinnituse

«Kuna ta tegeles väga teoreetiliste füüsikateemadega, läheb üksjagu aega, et mõni tema poolt ennustatud nähtus looduses avastataks. Just siis saame ka lõpliku vastuse, et milline oli tema panus füüsikasse,» ütles Hektor tollal Postimehele. «Õnneks füüsika on üks imeline teadus, kus avastused on ootamatud ja ennustamatud. Teisalt, Hawkingi panus teoreetilisse füüsikasse on hindamatu. Esimese teemana tuleb paratamatult pähe nn Hawkingi kiirgus, mida teadlased omavahel kutsuvad ka mustade aukude aurustumiseks.»

Hawkingi ennustus seisneb järgnevas. On teada, et mustad augud neelavad oma ülivõimsa gravitatsiooni tõttu endasse kõik mateeria, mis üldse nende lähedusse satub ning alates teatud piirist ei ole enam mingit tagasiteed – auk neelab endasse nii mateeria kui ka valguse ning kõik, mis sellest piirist teisele poole jääb, on meile vaatlemiseks lõplikult kadunud. Must auk on ka oma nime saanud selle järgi, et üldrelatiivsuse seaduste kohaselt ei tohiks ta väljutada pisimatki kogust elektromagnetkiirgust. See piir ise kannab nimetust sündmushorisont.