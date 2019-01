Ametlik: GMO-beebid loonud hiina teadlane on vallandatud ja võimude rünnaku all

Möödunud aasta skandaalseima teadusuudise järellainetustel ei paista olevat lõppu. Kui He novembris oma vastuolulisest eksperimendist teatas, tekitas see koheselt rahvusvahelise pahameeletormi. Nii Hiina kui ka muu maailma teadlased kritiseerisid He eksperimenti selle eetiliste vajakajäämiste ja turvaprobleemide pärast. Lisaks on He eksperimendi hukka mõistnud ja inimgeneetika katsed ajutiselt peatanud ka Hiina võimud, kes on ta praeguseks koduaresti alla võtnud.