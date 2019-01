Keeleteadlane selgitas häälikuvälte teooriat lapiku maa teooria abil

Üks neist on kõigile tuntud – Mati Hindi hinnangul aga vale – häälikuvälte teooria, mille kohaselt on erinevalt teistest keeltest kõigil eesti keele häälikutel kolm pikkusastet, mis võivad eristada tähendusi. Teine on aga silbiprosoodia, silbivälte teooria, mis ligi saja-aastase vahe järel on taas muutunud üldtunnustatuks, kirjutab ERR Novaator.