Uuring: suurimad GMO-de vastased teavad neist ka kõige vähem

«Teadlased ja teaduse populariseerijad võiksid üritada nendega suheldes neile kõigepealt näidata, millised on nende teadmiste piirid. Ma ei luba, et see ilmtingimata töötab, kuid proovida tasub,» spekuleeris uurimuse juhtivautor Philip Fernbach, Colorado Ülikooli dotsent ERR Novaatorile antud intervjuus.