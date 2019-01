Eesti külmarekordite edetabel: «Linnud kukuwad lennult, raudteejaamas külmas wagunitäis viina...»

Hobused nõrkewad, linnud kukuwad lennult, inimestel külmuwad käed ja jalad

Miks ei ole külmarekord -50 kraadi?

«Meie järelepärimise peale seletas kõnetataw, et teatud wahe tekkimine meteoroloogia obserwatooriumi inglise onnides* asuwate termomeetrite ja eraisikute kraadiklaaside poolt näidatud kraadide wahel on wõimalik. Meteoroloogia observatooriumi inglise onnid termomeetritega asuwad maapinnast 2 meetri kõrgusel. Kohtades, kus maapind on vähese lumega kaetud, wõib tekkida öösel erakordselt tugew kiirgamine, mille tulemusena termomeetrid, mis asuwad maapinnast ainult 0,5 —1 meetri kõrgusel, wõiwad näidata madalamaid temperatuure, kui 2 meetri kõrgusel asuwad termomeetrid. Olewat tulnud ette juhuseid, et erinewus kraadide arwus erinewalt asetatud termomeetrite wahel on olnud isegi 6—7 kraadi. Käesolcwal korral, kus erinewus termomeetrite wahel on olnud kuni 8 kraadi, tuleb siiski arwata, et tegemist on termomeetrite weaga.»