Eesti külmarekordite edetabel: «Linnud kukuwad lennult, raudteejaamas külmas wagunitäis wiina...»

Nagu Pärnu kalurite ringkondadest kuuleme, on wiimaste päewade wali pakane end üsna terawalt tunda andnud Pärnu, Rae ja Rootsi kaluritele, kes külmale ilmale waatamata on jätkanud talipüüki. Nimelt hakkas meri möödunud nädala lõpul rikkalikult koha kala andma, millist wõimalust hakkasid kalurid külmale waatamata kasutama. Kuigi kalurid riietuwad soojalt, on pakane paari päewa kestel umbes 100 mehel Pärnu rannikul ninasid, körwu, põse-nukke ära külmetanud.

Laewad ei pääse jääst läbi

Eile hilisõhtul jõudis Tallinna lähedale Suuropi alla E. Serqo ja Co. reisiaurik «Abruka», mis saabus järjekordselt reisult Stokholmist. «Abruka» jõudis Eesti weteste juba eile lõuna ajal, kuid raskete jääolude tõttu suutis edasi jõuda õige waewaselt. Ööseks jäi «Abruka» merele ja Tallinnast pidi talle jäämurdja järele sõitma täna hommikul, et tuua laewa Tallinna sadamasse. Peale teiste reisijate pidi «Abrukal» Tallinna saabuma Rootsi rannas hukkunud Eesti auriku «Kastori» meeskond. Samuti kui «Abruka» ei pääsenud raskete jääolude tõttu Tallinna sadamasse eile G. Serqo ja Co. aurik «Wilsandi», mis saabus Kihelkonnalt.

Pakase wembud Tallinnas, Külm katkestas elektrirongide liiklemise ja näpistas naiste jalgu

Eile tegi tugew pakane, mis langes kuni 34 kraadini alla nulli, Tallinnas mitmeti kahju. Hommikul walitses kogu linnas suitsuwine, mida tekitas korstnate suits. Kartused, et kuskil on puhkenud suurem tulikahju, osutusid asjatuiks. Suits, mis tugewa külma tõttu maha laskus, püsis paigal waikse ilma tõttu. Tallinnas oli eile tuult ainult 1 pall. Tallinna Keskhaiglasse toimetati enne lõunat kaks naist, kes olid külma käes raskesti kannatanud, üks neist oli 19-aastane Leida Arno, kellel oli külm wõtnud mõlemad jalad. Neiu sai külmetada maal käies.

Tema wigastused tunnistati tõsiseks. Teiseks külmaohwriks oli 21-aastane Ilse Kriismann, kellel külm wõttis sääred tänawal õhukestes sukkades liikudes. Hommikul katkestas tugew pakane elektrirongide liiklemise Tallinn—Nõmme wahel. Külma tõttu tõmbusid elektrijuhtmed nii pingule, et murdsid Rohu tänawa kurwil asuma raud-elektriposti maapinna lähedalt. Seetõttu jäid rongid seisma ja paljud sõitjad külmetasid jaamahoonetes. Hiljem korraldati ühendus Tallinna—Nõmme wahel aururongidega kuni elektriliini parandamiseni.

Ka Tallinnal on külm

Wiimaseil aastail oli meil talwriietuse suhtes kujunenud waade, et ega paksemat palitut wõi kasukat ei maksagi muretseda see mõni külmem päew talwe jooksul, siis wõib kehasoojust reguleerida kiirema kõndimisega. Eriti laialt oli see waade läbi löönud Tallinnas, kus meri talwel auras soojust.

Nüüd on aga kõik säärased targutused koos elawhõbedasambaga langenud kaugele alla 0-i. «Hullem kui Siberis, kirub tga tallinlane ja katsub rutem kui wõimalik tänawalt kaduda sooja tarre. Ja uhked on need, kellel on seljas «linnunahkne». Mütsikaupmeestel on nüüd head päewad, punaste ninadega mehed aina suruwad leti taga ja ostawad karwamütse. Tallinn on mähitud halli külma uttu ja inimesi liigub tawalisest tunduwalt wähem. Autode seisukohtades ootab «otsa» üks wõi kõige rohkem kaks sõidukit. Wähe on märgata ka woorimehi. Ja kes tahakski säärase pakasega istuda lahtises woorimehesaanis! Omnibused peawad mõne reisi järel tegema lisasõidu garaazi, et sulatada wedelaks naftat muidu stoppab masin.

Prewentiiwsest külmarawist ja «haihtunud» külmarohust