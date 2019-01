Teadlane: hiinlaste teine GMO-beebi peaks sündima kuue kuu pärast

He šokeeris maailma üldsust novembris, kui teatas eksperimendist, mille käigus tulid ilmale maailma esimesed geenmuundatud beebid, kaksikõed Lulu ja Nana. Toona rääkis He ka juba järgmisest geenmuundatud embrüoga viljastatud naisest, kuid peale nende napisõnaliste teadete ei ole avalikkus eksperimendi jätkust rohkem midagi kuulnud.

Käesoleva nädala alguses kirjutasid uudisteagentuurid aga, et He võeti peagi pärast oma skandaalse teate esitamist Hiina võimude järelevalve alla ning praeguseks on ta kaotanud nii oma töökoha Shenzheni Hiina Teadus- ja Tehnoloogia Lõunaülikoolis kui võimude üldise hukkamõistu pälvinud. Muuhulgas on kõik tema kaastöölised saanud võimudelt korralduse eksperimendid katkestada. Samamoodi on inimese geneetika eksperimendid väidetavalt katkestatud kogu Shenzheni Ülikoolis.

See tekitab aga küsimuse, et mis saab hetkel eksperimendi korras last ootavast naisterahvast.

Stanfordi Ülikooli füsioloog ja bioeetiku William Hurlbuti sõnul on loote arengu ultraheliga jälgimiseks hetkel veel liiga vara. He’ga enne ja pärast laineid löönud konverentsi korduvalt ühenduses olnud Hurlbutile teadaolevalt oli «beebi konverentsi ajal võrdlemisi noor ning viljastaminegi kinnitati keemiliste, mitte aga kliiniliste meetodite abil.»

Hurlbuti hinnangul tähendab see, et loode peab olema hetkel 12 kuni 14 nädalat vana.

Kuigi Hurlbut ei olnud He teadustiimi liige, oli ta hiinlasega korduvalt inimese geenmuundamisse puutuvates küsimustes arutlenud, kuid ei olnud teadlik sellest, kui kaugele teine juba läinud oli. Varem on Hurlbut kinnitanud, et mõistab läbi viidud eksperimendi hukka.

Hiina Teaduste Akadeemia arengubioloog Wang Haoyi sõnul on eksperimendi käigus sündinud laste tervise ennustamine raske ülesanne. Samas rõhutas ta, et laste identiteeti tuleks varjata, et tagada neile võimalikult täisväärtuslik elu.

«Peame astuma tõsiseid samme, et tagada nende privaatsus. Me ei pea neile isegi seda ütlema, et nad üldse teistest lastest erinevad,» ütles Haoyi.