Järelvaadatav: Meremuuseum avalikustas suure populaarteadusliku Antarktika-ekspeditsiooni

«Admiral Bellingshauseni juhtimisel toimunud ekspeditsioon ja Antarktise avastamine 28. jaanuaril 1820 on tähtsündmus kogu maailma ajaloos,» ütles Meremuuseumi juht Urmas Dresen. «Meremuuseumil on hea meel tuua partnerite abiga see otseselt Eestiga seotud mereajaloo peatükk uuesti päevavalgele sedavõrd atraktiivsel viisil, kui on seda ekspeditsioonile minek Bellingshauseni jälgedes,» lisas ta. Dreseni sõnul korraldatakse reisi peatuspunktides populaarteaduslikke seminare, et Eestiga põimunud mereloo teadmist ka väljaspool Eestit levitada.