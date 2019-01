Tartu Ülikool lõpetab viipekeele tõlkidele rakenduskõrghariduse andmise

Samas on viipekeele tõlke Eestis jätkuvalt vaja, et ka vaegkuuljatele oleks tagatud võimalused kasvõi igapäevaelus hakkama saamiseks, kirjutab ERR Novaator .

Tartu Ülikooli «Eesti viipekeele tõlgi» rakenduskõrgharidusõppe õppekava avati 2006/2007 õppeaastal. 11 aasta jooksul on eriala lõpetanud 30 üliõpilast ehk keskmiselt saab diplomi vähem kui kolm tõlki aastas. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütleb, et vähene huvi eriala vastu pole ainus põhjus, miks ülikool ei saa õppekavaga enam jätkata. Õppeprorektori sõnul tuleks jõuda lõpuks ka arusaamiseni, kui palju ja kellele siiski eesti viipekeele tõlke vaja on.