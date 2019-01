Eesti teaduse rahastamise probleem jõudis ka tipp-teadusajakirja külgedele

Nature’i artiklis kirjeldab saksa teadusajakirjanik Quirin Schiermeier, kuidas Eesti kujunes Nõukogude Liidu lagunemise järel ootamatu kiirusega oma väiksuse kohta maailma tasemel märkimisväärseks teadusriigiks. Välja tuuakse nii e-riigi, molekulaarbioloogia, ökoloogia kui ka geneetika edulood. Hetkel kehtivate teaduse mõõdikute põhjal võib öelda, et Eesti teadust on saatnud imeline edu. Sõna saavad mitmed Eesti tippteadlased nagu Ülo Niinemets, Martin Zobel, Andres Metspalu, Tarmo Soomere ja teisedki.