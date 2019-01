CERN tegi Elon Muskile ettepaneku uue hiigel-kiirendi loomisel kaasa aidata

Postimees kirjutas Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERN plaanitavast hiigelkiirendist FCC möödunud nädalal, kui organisatsioon avaldas praegu veel alles taotlemisjärgus projekti kohta tehnilise raporti. Nüüd selgub, et oma plaanide läbiviimiseks on CERN pidanud esialgseid läbirääkimisi ka innovaatorist ettevõtja Elon Muskiga, kirjutab Business Insider .

Nagu Musk Twitteris kirjutas, pöördus tema poole juulikuus CERNi peadirektor Fabiola Gianotti, kes tundis huvi Muski asutatud The Boring Company võimaluste vastu abistada FCC ehitusel tunnelite kaevamisega. Kõnealuse ettevõtte asutas Musk 2016. aastal, et rajada Los Angelese linna alla tunnelite võrgustik ja vähendada sellega linna liikluskoormust. Kuivõrd FCC tuleks praegusest maailma suuremast kiirendist (Suur Osakestepõrguti ehk LHC) üle nelja korra suurem ja kogu masin peab ära mahtuma maa alla, on tunnelite rajamine mõistagi projekti jaoks võtmetähtsusega.