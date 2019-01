Tallinn 800: potikillud poliitika teenistuses. Kuidas üks väärtõlgendus mõjutas linnaajaloo uurimist

Küsimus Tallinna vanusest ja päritolust on tähelepanu pälvinud ammustest aegadest. Nii võib üheks esimeseks sellekohaseks maininguks pidada Saksa haritlase Adam Oleariuse «Uues Pärsia reisikirjas» (1647) ilmunud sedastust, et linna asutas Taani kuningas Valdemar II 1230. aastal. Kuigi sarnaseid nendinguid leiame ka järgnevate aastasadade kirjatöödest, hakati linnatekke problemaatikat teaduslikult käsitlema siiski alles 20. sajandi esimestel kümnenditel.

Tänaseks on oma sõna selles osas öelnud paljude erialade esindajad ajaloolastest, arhitektidest ning arheoloogidest filoloogide ja geograafideni. Sageli mõjutas neid arvamusi avaldamisaja poliitiline keskkond, mis ajendas uurijaid vahel tahmatult, vahel pealesunnitult eelistama mõnda teooriat teistele. Nii seostas baltisaksa arhitekt ja kunstiajaloolane Wilhelm Neumann 1911. aastal Tallinna linna algust saksa kaupmeestega, kes rajasid 13. sajandil esimese asula Niguliste kiriku ümbrusesse, ignoreerides sealjuures võimalust, et hilisema keskuse ala võis juba enne asustatud olla.

Seevastu juba mõne aasta pärast (1920) viitas äsja iseseisvunud Eesti ajakirjanik ja harrastusajaloolane Hinrik Prants võimalusele, et Tallinna alal elasid eestlased juba aegade algusest. Nende kahe põhiteesi osas – kas Tallinna linna algust lugeda muinasasustusest või kolonistidest – on hilisematel aastakümnetel käinud erineva intensiivsusega poleemika, päädides nii mõnelgi korral tõsiteaduse jaoks liiga lennukate järeldustega.

Vähemalt ühel puhul sattusid sellelaadses vaidluses rambivalgusse pealtnäha ilmetud asjad ehk peotäis Raekoja platsilt leitud potikilde. Suuresti just tänu neile ehitati 1950. aastatel üles väide Tallinnast kui tähtsast 11.–12. sajandi linnatüüpi asulast, mis oli vennalikes sidemetes vene hõimudega. Tsiteerides kaevamisi juhatanud arheoloogi Osvald Saadret: «Edasi näitab leidude analüüs, et need on enamikus tüüpilised Eestis leiduvad esemed, seega valmistatud ja tarvitatud kohalike elanike, eestlaste poolt. Keraamika suur sarnasus vastavale vene keraamikale ja nende vormide järgimine kinnitab veel kord tihedate ja sõbralike suhete olemasolu mõlema rahva vahel.»[i]