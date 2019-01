Vaata: NASA avaldas detailseima pildi kaugeimast uuritud kosmosekivist

Pildi tegemise hetkel oli New Horizons Ultima Thulest vaid 6700 kilomeetri kaugusel. Pildi teinud kaamera kannab nime Multicolo Visible Imaging Camera ning selle resolutsiooniks on 135 meetrit piksli kohta.

Lisaks fotole tegi New Horizons kosmoselumememmest ka mitmeid teadusmõõtmisi, kuid selle andmestiku Maale jõudmiseks kulub kauguse ja tohutute andmemahtude tõttu veel kuni 20 kuud. Need andmed peaksid võimaldama hinnata, kas fotol paistvate õnaruste näol on tegemist meteoriidikraatrite või mõne muu protsessi tagajärgedega ning lõppude lõpuks loodetakse Ultima Thule uurimisest paremaid vastuseid olemuslikele küsimustele Päikesesüsteemi algusaegade kohta.