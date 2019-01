Teadlased selgitasid välja, miks virmalised põhja- ja lõunapoolusel erinevad

Teadlased arvasid aastaid, et värviliste tulede taevane värelus on universaalne nähtus, mis on ühesugune nii põhja- kui ka lõunapoolusel – on ju mõlemate põhjuseks Päiksest välja kiiratud laetud osakeste voog ja selle kokkupuude Maa magnetväljaga. Kuna pooluste lähedal, kus virmalised kõige sagedamini esinevad, on magnetvälja jõujooned suuresti paralleelsed ei arvanud keegi, et eri pooluste virmalistes märkimisväärseid erinevusi olla võiks, kirjutab Science.