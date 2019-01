Austraalia teadlased katsetavad haihammustusele vastupidavat kalipsot

Adelaide'i Flindersi ülikooli teadurid said riigilt raha proovida, kuidas uut tüüpi neopreen -- sünteetiline kumm, mida sageli kalipsodes kasutatakse -- eri loomaliikide hammustustele vastu peab. Liikide seas on valgehai ehk mõrtsukhai.

«Teame, et see ei hoia ära kõiki vigastusi, sest see ei hoia ära luumõrasid või purustavast jõust tingitud vigastusi,» ütles abiprofessor Charlie Huveneers.

«Kuigi haihammustuse risk on äärmiselt väike, on paljud ikkagi haide tõttu mures,» lisas Huveneers. «Kui hai hammustab, siis võivad sellel olla rasked füüsilised, vaimsed, sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed. Seetõttu on tähtis jätkata uute vahendite väljaarendamist, et vähendada haihammustusest lähtuvaid riske ning tagada selliste uute toodete efektiivsus.»