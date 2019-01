Uuring näitas, kuidas LSD ajutööd mõjutab

Tänaseks on möödunud juba enam kui 76 aastat sellest, kui šveitsi teadlane Albert Hofmann oa Baselis asuvas Sandoze laboratooriumis kogemata viis aastat tagasi sünteesitud lüsergiinhapepe dietüülamiidiga oma huuli riivas ja peagi maailmas esimese inimesena «happetrippi» koges. Pärast esialgset entusiastlikku vastuvõttu ja ka teaduslikku uurimist jõudis LSD aga vaid mõnekümne aastaga keelustatud ainete nimistusse ning on seal püsinud seniajani.

Keeluseadusest hoolimata on aga hoolimata on LSD aga jätkuvalt populaarne uimasti. Samas on infot nii selle tegeliku kasutamise sageduse kui ka tegelike füsioloogiliste mõjude kohta jätkuvalt väga vähe, kuna ebaseaduslike ainetega inimkatseid teatavast teha ei tohi. Ometigi on viimastel aastatel siiski mõned uuringud ilmunud ning mõned neist on andnud uusi teadmisi ka inimpsüühika osas laiemalt.

Näiteks uuris grupp teadlasi mõni aasta tagasi LSD mõju muusika tajumisele. Tulemusena selgus aga mõndagi uut tähenduslikkuse tunde neurofüsioloogia kohta. Ühes teises, 2016. aastal ilmunud uuringus näitas aga grupp šveitsi teadlasi, et LSD mõjul kaasab aju visuaalse informatsiooni töötlemisse oluliselt rohkem ajupiirkondi kui tavaolekus.

Värskes Ameerika Teaduste Akadeemia Toimetiste numbris kirjeldavad teadlased nüüd aga eksperimenti, mille käigus skaneeriti 25 vabatahtliku tarbinud katsealuse ajusid pärast kord pärast LSD ja kord pärast platseebo tarbimist. Kuivõrd vaimset olekut mõjutav LSD võib tekitada ka paranoiat, lasti kõigil osalejatel enne ajuskannerisse minekut seda rahulikult väljastpoolt jälgida, et tagada nii nende heaolu kui ka puhtad tulemused.

Sellise katsega otsiti kinnisut enam kui 10 aasta vanusele hüpoteesile, et LSD mõjul väheneb ajus meelelist infot suuraju poolkerade tuumadesse edastava taalamuse infot filtreeriv mõju.

«Meid ümbritsev maailm on meie tajutavast erinev, kuna taalamus filtreerib välja suure osa infost, mida ta ebavajalikuks hindab,» selgitas uuringut osalenud Zürichi Psühhiaatriahaigla teadur Katrin Preller The Guardianile. «Tõenäoselt ei saa me kõike end ümbritsevat infot töödelda, kuna see koormaks meie ajud lihtsalt üle.»

Ajuskaneeringutest tuli välja, et uimasti mõjul hakkaski taalamuse kaudu liikuma märkimisväärselt rohkem informatsiooni. Kui tavaliselt töötab taalamus ajus omamood filtrina, mis ei lase õppimise, mälu ja emotsioonide tekkega seotud vöökääru informatsioonist üle koormatud saada, siis LSD mõjul lõpetas see filter justkui töötamise, viies vöökääru üliaktiivsesse olekusse. Samal ajal takistas ta aga info liikumist oimusagarasse, kirjutab The Guardian.