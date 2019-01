Mitme inimestes esineva haiguse, nende seas paljude kasvajate tekkepõhjus on organismi talituseks oluliste valkude puudumine või sünteesimine valel viisil või vales koguses. Raviks vajalike valkude tööstuslik tootmine on aga väga töömahukas. Näiteks võib ühe doosi vähiravis kasutatava ja Avastini kaubamärgi all müüdava ühendi bevatsisumaabi doosi hind ulatuda peaaegu 350 euroni.