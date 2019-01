Uuring: Arktika jää alt välja sulav maa oli viimati vaba 40 000 aastat tagasi

Kliima soojenedes vabaneb jää alt aina enam maastikku, mis on jää all pimedas ja külmas puutumatuna püsinud kümneid tuhandeid aasataid. Koos kaljude ja fjordidega on aga jää alla jäänud ka hulgaliselt jäänuseid tolle aja elustikust, mille proove teadlased nüüd koguma ruttavad.

Arktika kliima soojeneb globaalsest keskmisest kuni kolm korda kiiremini ning Kanada ja Gröönimaa vahel asuvat Baffini saart viimase 40 aasta jooksul pea iga suvi külastanud paleoklimatoloog Gifford Milleri sõnul on praegu toimuvad muutused äärmiselt häirivad. Milleri sõnul on ka viimaste liustike kadumine tänaseks vaid aja küsimus.

Igal ekspeditsioonil koguvad Miller ja kolleegid jää alt välja sulanud maastikust seal kunagi elutsenud ja seejärel kümneid tuhandeid aastaid jää all säilinud samblike ja sammalde proove. Saadud proovide süsinikdateerimise tulemusel selgus, et viimati nägid need organismid päikesevalgust 40 000 aastat tagasi. Analüüside tulemusi kirjeldavad Miller ja kolleegid teadusajakirja Nature Communications uusimas numbris.

Mis aga veelgi veidram – mõned neist on pärast aastakümneid kestnud jääs olekut nüüd justkui talveunest ärkamas.

«Nende samblike puhul on hämmastav see, kuidas nad suudavad lihtsalt niisama uuesti kasvama hakata. Minu teadmise järgi on nad seetõttu kõige lähem olemasolev asi zombidele või elavatele surnutele,» kommenteeris Miller Baffini saarel nähtut paari aasta taguses videos.