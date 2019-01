Arheoloogid avastasid Lõuna-Aafrikast kadunud metropoli jäänused

Tänapäeval on Kwenegi linna maad paksu taimkatte all, mistõttu on sealse kunagise asustuse jäljed ka inimsilmale raskesti märgatavad. Leiukoht asub Johannesburgi lähistel ning sealse muinasasula olemasolu oli teadlastele juba mõnda aega teada. Küll aga ei osanud keegi arvata, kui suur too linn omal ajal olla võis.

Asulakoha suuruse mõõtmiseks kasutas grupp Witwatersrandi Ülikooli teadlasi nüüd aga LIDAR (Light Detention and Ranging) laserskaneerimise tehnoloogiat ning arvutiekraanile välja joonistunud andmetest sai üsna pea selgeks, et tegemist pidi olema piirkonna kontekstis ühe suurema asulaga üldse. Nagu kirjutab uuringut juhtinud Witwatersrandi professor Karim Sadr väljaandes The Conversation, oli linnas ligikaudu 800 elumaja ning tõenäoselt elas seal kokku enam kui 10 000 inimest.

«Avastus täidab suure lünga Lõuna-Aafrika ajaloos, kuna teame selle piirkonna kolonialismi-eelse perioodi kohta kirjalike allikate puudumise tõttu väga vähe,» selgitas avastuse olulisust uuringus osalenud arheoloog Fern Imbali Sixwanha uudisteagentuurile Reuters. «Nüüd oleme lõpuks hakanud neid lünkasid täitma.»