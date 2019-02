Tallinn 800: kas kirjaoskus jõudis Tallinnasse idast?

Kui Sulevimäe seos keskaegse vene kaubahooviga on tõestatud, siis mida arvata leitud rõngasteravikust? Tuleb tunnistada, et selle lähem piiritlemine pole kerge. Eseme lihtne, kuid samas ainult ühte ja ainuõiget määratlust mittevõimaldav kuju on arheoloogidele aegade jooksul andnud palju tõlgendusvõimalusi. Nii on selliseid orasid kirjapulkade kõrval tõlgendatud ka söögiorgi, juuksenõela, telgivaia, vaibakinnituse ning veel palju muu ja ulmelisemana. Kuid lähtudes esemekuju universaalsusest, ei saa välistada, et ühte ja sama asja kasutatigi erineval moel või et eset tarvitatigi regiooniti-periooditi erinevalt.