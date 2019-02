Astronoomid avastasid kogemata Universumiga pea ühevanuse pisigalaktika

Üllataval kombel on avastatud pisigalaktika Linnuteele küllaltki lähedal – «vaid» 30 miljoni valgusaasta kaugusel. Tegemist on tihedalt kokku pakitud tähtede kogumiga, mis võib oma märkimisväärse vanuse pärast olla hea objekt maailmaruumi alguse uurimiseks, kirjutab Independent .

Kuna galaktika, millele teadlased on hetkel andnud nimeks Bedin1, on oma sugulaste kõrval võrdlemisi nõrga valgusega, on ka tema vaatlemine keerulisem. Avastuski toimus n-ö kogemata, kui teadlased otsisid samas piirkonnas asuvast kerakujulisest täheparvest hoopis valge kääbuse klassi kuuluvaid tähti, et mõõta nende põhjal kogu klastri vanust. Peagi märkasid nad aga vaadeldava ala servas väikest tähtede kogumit, mis ei kuulu enam sugugi Linnuteele, vaid asub miljonite valgusaastate kaugusel.