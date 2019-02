Kõik poolusele: suurt juubeliaasta Antarktika-reisi plaanivad nüüd ka venelased

Parklaev Krusenstern

Krusenstern on neljamastiline parklaev, mis kuulub õppelaevana Kaliningradi kõrgemale mereinseneride koolile. Saksamaal 1925. aastal valminud laev kandis algselt nime Padua ning esmareisile asus ta 1926. aasta 30. augustil. Tollal oli tema peamiseks tööks vedada Lõuna-Ameerikast Euroopasse salpeetrit ja Austraaliast vilja, püstitades seejuures ka hulgaliselt kiirusrekrodeid.

Parklaev Krusenstern. Wikipedia / Żeglarz / Avalik omand

Nõukogude Liidu omandusse läks laev pärast Teist maailmasõda ning Krusensterni nime kannab ta 1946. aastast. Sellest ajast on ta läbinud kaks kapitaalremonti ning teeninud peamiselt õppelaevana, muuhulgas ka Tallinna Kalatööstuslikus Merekoolis kodusadamaga Tallinnas. Tänapäeval on tema kodusadamaks Kaliningrad. Muu hulgas on Krusensterniga kasutatud kokku kolm ümbermaailmareisi.