Teadlased hoiatavad Himaalaja liustike ärasulamise eest

Hindukuši-Himaalaja piirkonna liustikud on tähtis veeallikas mägedes umbes 250 miljonile inimesele ja veel 1,65 miljardile inimesele selle jalamil olevates orgudes, öeldi raportis.

Need liustikud toidavad kümmet maailma tähtsaimat jõesüsteemi, mille seas on Ganges, Indus, Mekong, Irrawaddy ja Kollane jõgi. Lisaks on liustikud keskselt seotud miljonite inimeste toidu, energia, puhta õhu ja sissetulekuga.