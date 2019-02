Uuring: Eesti lapsed tunnevad end internetis enesekindlalt

Laste internetikasutuse uuringu tulemuste seas väärib rõhutamist see, et enamik Eesti lastest tunneb end internetis enesekindlalt ja turvaliselt. Nii laste kui ka lapsevanemate digioskused on nende endi hinnangul head.

Samal ajal puutuvad paljud lapsed kokku kahjuliku veebisisuga, millest nende vanemad ei ole sageli teadlikud. «Endiselt on probleemiks ka küberkiusamine,» ütles TÜ sotsiaalpoliitika assistent Kadri Soo. «Mõtlemapanev on seegi, et märkimisväärne osa lastest, kes on veebikeskkondades probleemidega silmitsi seisnud, ei räägi oma murest kellelegi,» täiendas ta.