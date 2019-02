Nädala kümne kõige olulisema tehnoloogiauudise seas BBCs, teleuudis Itaalias – Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi pehmerobootika dotsent Indrek Must on oma tööga saavutanud suurt rahvusvahelist tähelepanu.

Mainekas ajakirjas Nature Communications ilmunud artiklis kirjeldab Must koos oma kaaslastega Itaalia tehnoloogiainstituudist, mismoodi ehitasid nad roboti, mis suudab matkida seda, kuidas taimeväädid toele kinnituvad. «Ma liitusin töörühmaga, see on ainulaadne labor. Mina olen materjaliteadlane, lisaks lennukiinsener ja taimebioloog,» ütles Must.