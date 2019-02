Tehnikaülikooli teadlased loovad keskkonna tööstusjääkidest puhastamiseks uusi «keemilisi ninasid»

Tehnikaülikooli loodusteaduskonna supramolekulaarse keemia uurimisrühm on viis aastat tegelenud selliste molekulide loomisega, mis on aluseks uue generatsioon retseptoritele, mis tuvastaksid ja saadaksid signaale pestitsiidide ja teiste keskkonnale ohtlike tööstusjääkide kohta. Sellised targad «elektroonsed ninad» võimaldaksid kahjulikud mürkained juba enne keskkonda sattumist isoleerida.

«Jääkained kujutavad keskkonnale üha enam probleeme. Üldsusele on aga seni suhteliselt vähe teada fakt, et väga paljud põllumajandustööstusest rakendatavad pestitsiidid ning ravimitööstusest keskkonda jõudvad ained on «käelised», mis tähendab, et neil on kaks ruumiliselt mittekattuvat vormi (nagu inimese parem ja vasak käsi). Selline molekulaarne eripära teeb puhastustehnoloogiatel nende eristamise ja eraldamise väga keeruliseks ning traditsioonilised analüüsimeetodid seda eristust teha ei suuda,» selgitas teadustöö olemust supermolekulaarse keemia uurimisrühma juht professor Riina Aav.