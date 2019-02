Teadlased avastasid Aafrikast hiiglaslike jääliustike jäljed

«Tundsime üsna kiiresti ära, millega tegemist, kuna oleme mõlemad kasvanud üles piirkondades, mis on samalaadselt liustike poolt kulutatud,» ütles Põhja-Iirimaalt pärit Andrews. Samas tuli teadlastele üllatusena, et nii ilmsete liustikulise kulutuse märkidega maastiku teket ei olnud kunagi geoloogiliselt uuritud – oli teada, et piirkonda on kunagi jää katnud, kuid voorte tekkemehhanisme polnud keegi eraldi uurinud.