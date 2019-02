Ametlik: 2018 platseerus kuumimate aastate edetabelis 4. kohale

Võrreldes perioodi 1951-1980 keskmisega oli möödunud aasta keskmine temperatuur 0,83 kraadi kõrgem. Kui kliimamõõtmiste ajaloo kuumimate aastate pjedestaali troonivad jätkuvalt 2016, 2017 ja 2015, siis 2018 jääb neist vaid napilt maha, teatas NASA . Seda arvestades ei ole muidugi eriline üllatus, et viimased viis aastat on kõige kuumem viisaastak.

Võrreldes kliimamuutmise aegridade algusajaga 1880ndatel aastatel oli globaalne keskmine temperatuur möödunud aastal ligikaudu 1 °C võrra kõrgem. NASA Goddardi Kosmoseuuringute Instituudi direktor Gavin Smith tõi välja, et temperatuuride püsiva tõusu põhjuseks on selgelt süsihappegaasi ja teiste kasvuhoonegaaside heidete kasv. Praeguse trendi jätkudes jõuame tõenäoselt juba õige pea olukorrani, kus aastakeskmine temperatuuritõus ületab 1,5 °C piiri. Seda peetakse aga juba kriitiliseks murdepunktiks.

Ühe kraadi piiri ületas temperatuuritõus aastal 2015 ning sellest ajast saadik on see ka selle lähedal püsinud. Raugemise märke kliima soojenemine aga ei näita.

«Praegu näeme prognoosides esmakordselt arvestatavat lävendi ületamise riski. Hetkel on see vaid ajutine - üksikutel aastatel võib temperatuuri kõikumine nii kõrgele tõusta. Samas tähendab see, et praegu sellist riski näeme, et üldise soojenemise ja looduslike kõikumise või El Niño’de kokkulangevuse korral oleme sellele piirile ohtlikult lähedal,» ütles UK meteoroloogiateenistuse pikaajaliste prognooside juht professor Adam Scaife BBC uudistele.