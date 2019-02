Tallinn 800: Oleviste vari muinas-Tallinna kohal

Teaduses tuleb ikka ja jälle ette olukordi, kus mõnest esialgu oletusena esitatud väitest kujuneb aja jooksul justkui tõsikindel fakt. Selliseid näiteid kohtab ka Tallinna vanima ajaloo uurimisloos ning vahest üks mõjukamaid neist on küsimus eellinnalisest asustusest vanalinna territooriumil. Probleemi on aegade jooksul sõnastatud erinevalt, kuid sageli püsib arutelude keskmes küsimus, kas keskaegse linna algus toetub kohalikule muinas-eestlaste asulale või kaugemalt pärit tegureile. Viimasteks on peetud millalgi muinasaja lõpus – 12. sajandil või 13. sajandi alguses – Tallinna lahe lõunakaldale rajatud välismaiseid kaubahoove: vene kaupmeeste asulat Sulevimäel ning Skandinaavia taustaga asustuspesa tänase Oleviste kiriku asukohas.

Oletuse linnaeelsesse aega küündinud kaubahoovidest esitas esimesena linnaarhivaar Paul Johansen ühes enne Teist maailmasõda peetud ettekandes, sõnastades idee lõplikult alles mitmes sõjajärgses kirjatöös. Järgnenud aastakümnetel on Johanseni hüpoteesi tihti korratud, vahel detailides kritiseeritud-parandatud, kuid üldjoontes püsib suhteliselt muutumatuna põhiseisukoht, et ida-lääne kaubatee äärses muinas-Tallinnas asusid oletatavasti iidsed võõramaalaste asustusüksused. Samas on muinasaegsete kaubahoovide olemasolu jäänud tänaseni vaid mõttekonstruktsiooniks. Kuigi Loode-Vene kaupmeeste 13.–14. sajandi asuala vanalinna kirdenurgas on kirjalike allikate ja arheoloogiliste leidude abil kindlaks tehtud, puuduvad selle paigutamiseks linnaeelsesse aega seni veel üheselt tõendatavad jäljed.

Veelgi keerulisem on lugu skandinaavlaste kaubahoovi ja sellega seotud pühakojaga ehk tänase Oleviste kiriku kauge eelkäijaga. Johanseni mõttekäik 12. sajandil Pika tänava lõppu püstitatud ja Püha Olevile pühendatud jumalakojast tugines võrdlusele teiste Läänemere-äärsete kaupmeestekirikutega ning nende asendile alles kujunema hakkavas linnaruumis. Selle põhjal julges ta väita, et n-ö proto-Oleviste sobitub ideaalselt Põhja-Euroopa varalinnalisse asustusmustrisse: kirik jäi tema arvates muinaseestlaste asulast väljapoole, paiknedes samas soodsalt sadamakoha ning sealt Toompea linnusesse kulgenud tuiksoone – Pika tänava – ääres. See seisukoht on tänaseni veenva kinnituseta ja hilisemad uurijad on selle kas kahtluse alla seadnud või siis seda rohkem või vähem kaudsete andmetega täiendanud. Nii näiteks on püütud rekonstrueerida linnaeelset maastikku ning kiriku nimepühakust lähtudes analüüsitud püha Olevi kabelite-kirikute esinemust Läänemere idakaldal.[i] Ent kuidas sobituvad ainelised allikad Johanseni oletusega?

Esmalt tuleb tõdeda, et tänaseni pole üheselt kindlaks tehtud, milline võis maastik välja näha Oleviste kiriku ümbruses muinasaja lõpul, sealhulgas, kui kaugele jäi omaaegne rannajoon. Geoloogilise aluspõhja mõõtmistulemustele tuginevaid seisukohti on mitmeid (ILL 1), kuid praegu võib veendunud olla vaid selles, et pinnamoelt sobis kõrgemale liivakiviplatoole jääv Oleviste piirkond asustuseks küll. Isegi hulga paremini kui vahetult kõrgendiku servale jääv venelaste 13.–14. sajandi asuala.

Muinasaja lõpu rannajoone rekonstruktsioonikatsed. FOTO: Priit Lätti