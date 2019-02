Esmakordne leid: Lapimaal tuli maapõuest välja teemant

Varem on Lapimaalt leitud küll arvestatavas koguses kulda – ka Tankavaara on tuntud ennekõike oma kullasõelumise poolest, kuigi tänapäeval on see pigem turismiatraktsioon – kuid kalliskive on sealt leitud oluliselt vähem. Varasemast on teada vaid mõne üksiku rubiini safiiri leiust, need avastati ligi 50 kilomeetri kauguselt Lemmenjoki piirkonnast.