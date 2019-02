«Kosmoselumememm» Ultima Thule osutus hoopis lapikuks

Oma esimese ajaloolise möödalennu kosmilisest objektist ametliku nimega MU 69 uusaastaööl. Enne seda hetke oli suuresti selgusetu, et mis kujuta too kauge kosmosekivi üldse on. Esimestelt piltidelt selgus, et tegemist on kahe üksteisega otsapidi liitunud kivikehaga, mistõttu nimetasid irvhambad kõnekeeles Ultima Thule nime kandva objekti kiiresti kosmoselumememmeks.

2. jaanuaril avaldatud fotod Ultima Thulest. FOTO: AFP / Scanpix

Nüüdseks on kosmoseaparaat Ultima Thule'st juba kaugel, kuid möödalennu jooksul tehtud piltide ja muude kogutud vaatlusandmete Maale saatmine kestab veel kuni 20 kuud. Ühelt viimastest meieni jõudnud piltidest selgub aga, et nn kosmoselumememme kuju on paraku ekslik ning kuigi ühe nurga alt võib see tõesti niimoodi näida, on tegemist küllaltki lapikute kivikehadega. New Horizonsi teadusmeeskonna kirjelduse kohaselt meenutab MU 69 moodustavatest kivikehadest suurem koguni lopergust pannkooki, kirjutavad BBC uudised.

Vana ja uus arusaam Ultima Thule külgvaatest. FOTO: NASA

«Meie algne kujutelm Ultima Thule kuju kohta põhines piiratud kogusel esimese möödalennu järel meieni jõudnud piltidel. Lisaandmed on aga seda kujutlust muutnud,» selgitas missiooni teadusjuht Alan Stern. «Veelgi olulisem on aga see, et uus kuju tõstatab palju teaduslikke küsimusi sellise objekti tekkimise kohta. Seni ei ole me Päikesesüsteemis midagi sellist näinud.»

Kuna Päikese valguse mõju tõttu on üksikult pildilt näha vaid objekti piirjooned, selgus Ultima Thule lapik kuju alles siis, kui teadlased olid kokku liitnud 14 fotot, kirjutab phys.org.