Eesti labor pälvis kaerast liha alternatiivide arendamiseks rahvusvahelise stipendiumi

Tegu on esimese korraga, kui Eesti ettevõte pälvib sellise tunnustuse Good Food Institute’ilt.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus on rahvusvaheliselt tunnustatud R&D ettevõte, mis tegutseb sünteetilise bioloogia ja süsteemibioloogia valdkonnas tehes koostööd tootearenduse vallas selliste rahvusvaheliselt tuntud ettevõtetega nagu DuPont, Lallemand, Fazer, Valio, jt. Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses GFI projekti vedav Mari-Liis Tammik ja projektitiim on väga põnevil.

«TFTAKi tugevuseks on fermentatsioonitehnoloogiad. Selle stipendiumiga saame jätkata kaeravalgu fermenteerimisega, et taimses materjalis sisalduvad antitoitained lagundada. Selline lähenemine muudaks valgud paremini seeditavaks ning lõpptoote tervislikumaks,» rõõmustab Tammik saadud stipendiumi üle.

«Eestil on võimalus rahvusvahelisel areenil ka jätkusuutlike ja innovaatiliste taimsete toodete arendamisega silma paista, nagu me mitmes muus tehnoloogiavallas seda kindlasti juba teeme, TFTAKist kuuleme me kindlasti veel palju,» lisas Mering.