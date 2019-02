Globaalne kriis: putukate väljasuremine võib juba sajandi lõpuks katastroofini viia

Teadusajakirjas Biological Conservation avaldatud uuring maalib looduskeskkonna hetkeseisust sünge pildi – maailma putukate arvukus on järsul allakäiguteel ning kui see õige pea ei peatu, võib ees seista kogu looduskeskkonna katastroof. Oma uuringus tuginesid teadlased 73 varasema uuringu tulemused, kirjutab The Guardian.

Uuringu tulemuste kohaselt on vähenemas enam kui 40 protsendi putukaliikide arvukus, kolmandik on tänaseks juba ohustatud. Võrreldes imetajate, lindude või roomajatega on väljasuremise kiirus koguni kaheksa korda suurem. Kogu putukate biomass kahaneb aastaga 2,5 protsenti. Kui see trend püsib, võib see viia juba selle sajandi lõpuks putukate pea täieliku kadumiseni. Kõige kiirem näib putukate kadumine olevat Ühendkuningriigis. Enim mõjutatud seltsidest tuuakse välja mardikalised.

Tegemist on ökoloogiliselt olemuslik probleemiga, kuna putukatest sõltuvad teatavasti paljud ökoloogilised süsteemid nagu taimede, seahulgas ka põllukultuuride tolmeldamine ja toitainete ringe. Lisaks on putukad olulised toiduvõrgustikes, kus on tihtipeale aluseks tervete ökosüsteemide toimimisele.

Järsku putukate arvukuse vähenemist on varem täheldatud Saksamaal ja Puerto Ricos, kuid seekordne uuring annab aimu kriisi globaalsest ulatusest. Autorid kirjeldavad olukorda teadusartiklile ebatavaliselt hillitsemata toonis: «Putukate trend näitab, et kuues massilise väljasuremise laine mõjutab kõiki meie planeedi eluvorme. Kui me ei muuda oma toidutootmise viise, siis langeb lähematel aastakümnetel putukate koguarvukus. Selle mõju planeedi ökosüsteemidele oleks pehmelt öeldes katastroofiline.»