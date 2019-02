Teadlane arendab Aafrika näljahädadega võitlemiseks geneetiliselt muundatud loomi

Teadlane tutvustas oma projekti Washingtonis toimunud teaduskonverentsil AAAS 2019 (the American Association for the Advancement of Science meeting). Djikeng usub, et muundatud kariloomad võiks muuta mitmete maailma kõige vaesemate rahvaste elusid, kes elatuvad sageli vaid ühest või kahest loomast. Tema enda isa oli vaene seakasvataja, kes kaotas 80-ndatel kõik oma loomad seakatkule.