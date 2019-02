Poliitikud ja teadlased arutasid esimest korda koos teaduse lisaraha jagamise üle

Reps avaldas lootust, et tulevikus ei arutata selle üle, kas teadus peaks saama avalikest vahenditest ühe protsendi SKPst. Samas on oluline leppida kokku, mis on need valdkonnad, mida teaduspõhiselt arendatakse ning seetõttu olidki tänasel arutelul kohal nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kui ka haridus- ja teadusministeerium (HTM).

«Võib-olla on õige, kui me algusest peale vaatame, mis on need valdkondlikud prioriteedid, mida me vajame,» ütles Reps.