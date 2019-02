Fotod: tulevane Antarktika reisi purjekas jõudis Nasvale

Purjeka Eestisse tüürinud kapten Meelis Saarlaid ütles aluse kohta, et esimese kogemuse järgi võiks seda nimetada mootorpurjekaks, kuna mootor on seni olnud tema liigutamisel põhiline jõud.

«Kui on vähegi sobivat tuult, siis tulevad muidugi purjed kiiresti appi. Ja kui on veel parem tuul, siis saab ehk masin ka stopi. Aga oma tulevasel pikal reisil peab ta kindlasti väga palju purjetama ilma peamasina abita,» rääkis Saarlaid.

Kapten Saarlaid märkis, et reederid otsisid reisiks sobivat alust üsna mitu kuud. Lõpuks jäid nad 1984. aastal Hollandis ehitatud Jongert 24 tüüpi kahemastilise teraskerega mootorpurjeka juurde.

«Tema suur pluss on teraskorpus, võimas peamasin ja kõva kaubamärk, millest meil siin ehk seni suuremat aimu polnud, aga tegemist on hollandlaste ühe lipulaevaga,» tõdes Saarlaid.

«Reis ümber Euroopa», nagu laevaomanikud purjeka Eestisse toimetamist ise nimetasid, algas Barcelonast ja kestis kaks päeva vähem kui üks kuu. Nüüd on omakorda aega napid kolm kuud, et purjekas Baltic Worboatsi laevameistrite käe all reisiks ümber ehitada, paigaldada uus peamasin, generaatorid, elektrisüsteem, navigatsiooniseadmed.