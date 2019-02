Iisrael saadab esimest korda Kuule missiooni

Kui Beresheetil õnnestub edukalt Kuul maanduda, siis hakkab robot seal hüpetega ringi liikuma, fotosid tegema ja magnetilisi anomaaliaid uurima. Maandumiskohaks on põhjapoolkeral asuv kunagine laavaväli nimega Mare Serenitatis, kus teadlased on varem täheldanud magnetilisi ebatavalisusi. Kuul puudub enda magnetväli, kuid mitmed kohalikud kivimid on magnetilised. Teadlased ei tea, kuidas need kivimid kunagi magnetiliseks muutusid.