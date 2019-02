Jaapani kosmosesond maandus edukalt asteroidil

«Paistab, et maandumine asteroidil oli edukas. Enne lõplikku kinnitust peame siiski veel analüüsima mitmesuguseid andmeid,» ütles JAXA eestkõneleja Chisato Ikuta.

Agentuur lükkas oktoobris asteroidile jõudmise aja mitme kuu võrra edasi, öeldes, et maandumise ettevalmistusteks on vaja lisaaega, sest viimastel andmetel on asteroidi pinnas arvatust mägisem.