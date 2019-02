Jaapani kosmosesond tulistas asteroidi pihta

Sond kasutas esimest, väiksemat kuuli, et tulistada pinnasest lahti tükke, mis on kogunud endasse radiatsiooni ja kõrge energiaga osakesi tõenäoliselt päikesesüsteemi sünnist saadik. Samas kannab seadeldis endaga kaasas ka märksa suuremat kuuli, et paisata lahti sügavamal paiknevaid materjale, mis on jäänud välismõjude eest varjatuks miljardeid aastaid.