Haruldane juhtum: Austraalias tulid ilmale osaliselt identsed kaksikud

Kahemunakaksikud sünnivad, kui kahe spermi poolt viljastatakse korraga kaks erinevat munarakku, mis mõlemad pesastuvad. Keskmiselt kattub kahemunakaksikute pärilikkusaine 50 protsendi ulatuses nagu ükskõik millisel teisel õel-vennal. Ühemunakaksikute DNA on seevastu täpselt samasugune. Hiljuti Austraalias nelja-aastaseks saanud ja nüüd kirjeldatavad kaksikud langevad vahepeale, kirjutab ERR Novaator .

Teaduskirjanduses on kirjeldatud osaliselt identseid kaksikuid vaid korra.

Uuring ilmus ajakirjas The New England Journal of Medicine.