Vaba Akadeemia loeng: Tõnu Viik «Supernoova kui mittemuusikaline nähtus»

Kui Wikipediasse tippida sõna «supernoova», siis saame huvitava seltskonna, mille hulgas on film, mitu ansamblit ja muusikapala ja lisaks veel suur hulk muid asju. Kuid nende hulgas leiame ka astronoomilise objekti. Siis peab see astronoomiline objekt küll üks tõeliselt vägev asi olema, et see staaransamblite kõrvale mahub.

Tegelikult pole see õige supernoova midagi muud, kui oma arengu lõppjärku jõudnud massiivne täht, mis plahvatab sellise jõuga, et tähe heledus kasvab hetkeliselt mitmeid miljoneid kordi. Aga kuidas see kõik käib, sellest loengus.