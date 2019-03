Tallinn 800: kas saksa kaupmehed olid muinaseestlaste hauarahu rikkujad?

Praeguseks teame, et Harju tänava läänekülje vanimad hooned ehitati puidust, mis on puiduproovide alusel dateeritud 12. sajandisse – 13. sajandi algusesse ehk kolonistide eelsesse aega. Sellelt pinnalt võiksime eeldada, et esimesed majad ehitati siia juba muinasajal. Paraku pole see nii üheselt võetav, sest säilinud ehitusjäänused ei osuta kohalikule ehitustraditsioonile ning lõviosa vanimatest majadega seostatavatest leidudest kuulub pigem kolonistide inventari sekka.[ii] Teisalt on kvartali piires satutud siin-seal muinas- ja keskaja piirimaile jäävatele juhuleidudele (nt kohaliku taustaga ehted ja keraamika), mistõttu saame ikkagi teatud mööndusega rääkida linnaeelsest kultuurmaastikust Lyndanise linnuse all.

Täiesti võimalik, et kõige paremad ja intrigeerivamad teated kõnealuse piirkonna muinasaegsest maakasutusest on aga saadud sama kvartali loodenurgast ehk Niguliste kiriku aluselt ja esiselt maa-alalt. Nii on alates 1970. aastatest pühakojaga seotud uurimistöödel korduvalt satutud arheoloogilistele leidudele, mis osutavad võimalusele, et enne kolonistide tulekut asus siin muinaseestlaste matmispaik.

Tõendeid on mitmesuguseid: vähemalt ühel juhul on vahetult kivikiriku müüride alt leitud matus, seega peab see olema kirikuehitusest vanem. Lisaks on Niguliste põhjaküljel asunud kirikaia kaevamistel avastatud nii eestipäraseid esemeleide (hauapanused?) kui ka koos kohalike ehetega maetuid – viimati 1999. aastal Niguliste tänava kõnnitee alusest pinnasest. Niisiis, kas tõesti rajasid saksa kaupmehed kiriku ja kirikuesise turuplatsi muinaseestlaste haudadele? Jällegi on sellele nii poolt- kui ka vastuargumente.

1999. aastal Niguliste tänava alt leitud matuse hauapanused – tüüpilised muinasaja lõpu või keskaja alguse kohalikud ehted. FOTO: TLÜ arheoloogia teaduskogu, AI 6407 II/2: 1–5; foto: Jaana Ratas

Kui vaadelda vanimat kirikuehitustraditsiooni Eestis, siis on meil tõepoolest päris mitmeid näiteid sellest, kuidas keskaegsed pühakojad ehitati sihilikult muinasaegsete matusepaikade kohale – viimati leiti 13. sajandi alguse pühakojamüüride alt matuseid mullu Saaremaalt Valjalast. Samas on Niguliste kiriku müüride aluse matuse muinasaegseks tõlgendamine siiski ennatlik: senini pole lõpuni selge, millal algas kivikiriku ehitamine, samuti on kiriku ehitusetapid piiritletud üsna ebamääraselt. Kirjalikes allikates nimetatakse kirikut esimest korda alles 1315. aastal, kuid kahtlemata vajas linnarahvas jumalakoda juba asula algusaastail.

Pole välistatud, et tõepoolest esimeste elumajadega samal ajal kerkisid algse kivikiriku müürid ja selle raames kustutati täiesti teadlikult kohalik muinasaegne matusepaik maastikult ja inimeste mälust. Ent teisest küljest võidi kiriku juurde matta ka esimesi linnaeestlasi, kes kristliku linnakogukonna liikmetena väärisid matmist pühitsetud mulda. Ehted ja muud ajaliselt 13. sajandisse sobivad hauapanused ei välista sellist võimalust.

Mis aga puutub Neumanni oletatud kirikuesisesse turuplatsi, siis näib, et seda siiski haudade kohale ei rajatud ja peame seda otsima mujalt.

